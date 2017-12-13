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  3. 13 Aralık 2017 20:58

''Kötü koku'' eleştirisine sert tepki !

ABD'de modellik yapan Dİdem Soydan İstanbul metrosunda yaptığı bir yolculuk sonrasında söylediği kötü koku paylaşımına böyle bir tepki geldi.

''Kötü koku'' eleştirisine sert tepki !
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Kariyerini Amerika'da sürdüren model Didem Soydan İstanbul metrosunda yaptığı bir yolculuk sonrasında, kötü kokuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Soydan sosyal medyadan kendisine gelen tepkilere sert yanıt verdi.

Didem Soydan İstanbul’da yaptığı bir metro yolculuğu sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuş ve metrodaki kötü kokudan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek insanların deodorant kullanmaları gerektiğini söylemişti.

Soydan’ın bu tepkisinin haberleştirilmesinin ardından modele çok sayıda eleştirel içerikli mesaj geldi. Özellikle bu çıkışıyla sınıf ayrımcılığı yaptığı yönünde mesajlar alan model Didem Soydan içlerinden bir tanesine yanıt vererek tepkisini dile getirdi. İşte Didem Soydan’ın kendisine gelen mesaja verdiği o tepki:

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