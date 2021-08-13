Kovboy filmlerinin vazgeçilmez ismi hayatını kaybetti

Western filmleri ve Airwolf adlı diziyle tanınan oyuncu Alex Cord, 88 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümünü menajeri Linda McAlister doğruladı.

Ekranlarda uzun bir kariyere sahip olan ve 1980'lerin, Soğuk Savaş temasını işleyen "Airwolf" dizisinde Jan-Michael Vincent ve Ernest Borgnine ile birlikte rol alan oyuncu Alex Cord, Pazartesi sabahı Valley View, Teksas'taki evinde hayatını kaybetti. Cord, 88 yaşındaydı.

Oyuncunun menajeri ve arkadaşı olan Linda McAlister, haberi Deadline'a doğruladı.

1984 yılında yayın hayatına başlayan CBS drama dizisi "Airwolf", kod adı Airwolf olan yüksek teknolojiyle donatılmış bir helikopteri ve personelini konu alıyordu. Cord, Airwolf'ta rol almadan önce 20 yıldan uzun süredir filmlerde ve televizyondaki yapımlarda yer alıyordu.