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  3. 17 Ocak 2020 10:55

Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra ilk kez görüntülendi

Eşi Prens Harry ile birlikte Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararı aldıklarını açıklayan Meghan Markle, ayrılık sonrası ilk kez Kanada'da, gündelik kıyafetlerle görüntülendi.

Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra ilk kez görüntülendi
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Meghan Markle, dün sabah saatlerinde Kanada’da görüntülendi. Kraliyet Ailesi’nden ayrıldıktan sonra ilk kez kameralara yakalanan Markle’ın, gündelik kıyafetlerle bir merkezi ziyarette bulunması dikkat çekti.

Vancouver’da bir Kadın Toplum Merkezi’ne ziyarette bulunan Markle, burada Voncouver halkı ile ilgili bilgi aldı. Öte yandan Markle, daha önce giydiği kıyafetleri tekrar giymesiyle de dikkat çekti. 399 dolarlık Barbour marka montunu ilk olarak Mart 2017'de giymiş, 195 dolarlık Cuyana çantasını Haziran 2019'da Wimbledon'da kullanmıştı. Markle'ın Le Chameau marka çizmesinin değeri de 492 dolar. İngiliz medyası, Markle için ‘Rahat ve mutlu’ yorumunda bulundu.

Tıpkı yaptığı merkez ziyaretinde olduğu gibi Markle, artık resmi ziyaretlerde şık ve pahalı kıyafetler, topuklu ayakkabı, her daim yapılı saçlarla dolaşmak zorunda kalmayacak.

 

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Meghan Markle , Kraliyet Ailesi
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