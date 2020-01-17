Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra ilk kez görüntülendi

Meghan Markle, dün sabah saatlerinde Kanada’da görüntülendi. Kraliyet Ailesi’nden ayrıldıktan sonra ilk kez kameralara yakalanan Markle’ın, gündelik kıyafetlerle bir merkezi ziyarette bulunması dikkat çekti.

Vancouver’da bir Kadın Toplum Merkezi’ne ziyarette bulunan Markle, burada Voncouver halkı ile ilgili bilgi aldı. Öte yandan Markle, daha önce giydiği kıyafetleri tekrar giymesiyle de dikkat çekti. 399 dolarlık Barbour marka montunu ilk olarak Mart 2017'de giymiş, 195 dolarlık Cuyana çantasını Haziran 2019'da Wimbledon'da kullanmıştı. Markle'ın Le Chameau marka çizmesinin değeri de 492 dolar. İngiliz medyası, Markle için ‘Rahat ve mutlu’ yorumunda bulundu.

Tıpkı yaptığı merkez ziyaretinde olduğu gibi Markle, artık resmi ziyaretlerde şık ve pahalı kıyafetler, topuklu ayakkabı, her daim yapılı saçlarla dolaşmak zorunda kalmayacak.