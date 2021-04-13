Kubilay Aka için hapis cezası istendi

Çukur dizisine veda ettikten sonra Cantavanlar dizisine transfer olan Kubilay Aka ile bir dönem kısa ilişki yaşadığı Beyza Güneş arasındaki davada Aka hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kubilay Aka’nın uyurken çekilmiş fotoğraflarını ve cinsel içerikli mesajlarını ifşa eden Beyza Güneş hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Güneş'i tehdit edip hakaret mesajı atan oyuncu Aka’nın da 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

Aka, eski sevgilisi Miray Daner'e dönmek isteyince Güneş, bu duruma sinirlenip oyuncunun cinsel içerikli mesajlarını ve uyurken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada ifşa etmişti.

"SEN BİR K.....SIN"

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre Aka da Güneş'e, ''Yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın. Sen bir k.....sın'' mesajı atıp tehdit etti.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Kubilay Aka ve Beyza Güneş hakkında karşılıklı müşteki-şüpheli olarak yer aldıkları bir dava açtı. Ünlü oyuncunun tehdit ve hakaretten 4 yıla kadar hapsini istedi.

Sabah