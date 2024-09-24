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Kübra Aykut'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul'da 5'inci kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un hayatını kaybetmeden 5 saat önce sosyal medya üzerinden paylaştığı son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5’inci katından atlayarak intihar etti.

İntiharın ardından polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Fenomen Kübra Aykut'un ölmeden önce bir intihar mektubu bıraktığını ve mektupta kullandığı cep telefonunun şifresinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri, Kübra Aykut'un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı.

Görüntülerde Aykut'un evini temizlediği anlar yer aldı.

Fenomen Kübra Aykut, 5. kattan düşerek hayatını kaybettiFenomen Kübra Aykut, 5. kattan düşerek hayatını kaybettiMagazin

 

İHA

Etiketler kübra aykut intihar son görüntüleri kübrasal
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