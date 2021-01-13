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  3. 13 Ocak 2021 16:39

Kural tanımayan Bruce Willis eczaneden kovuldu

Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis, Los Angeles'ta görüntülendi. Maske takmayan ünlü oyuncu girdiği eczaneden kovuldu.

Kural tanımayan Bruce Willis eczaneden kovuldu
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65 yaşındaki Willis, önceki gün Los Angeles'ta objektiflere takıldı. Boynuna bir fular saran ünlü oyuncunun maske takma kuralına ise uymadığı görüldü.

Page Six'in haberine göre Bruce Willis, maskesiz bir şekilde girdiği eczaneden de bu nedenle kovuldu. Willis, ısrarla, maske takmayı da boynundaki fuları maske gibi kullanmayı da reddetti.  

Ünlü oyuncu eczaneden çıktıktan sonra konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara da yanıt vermedi.  

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