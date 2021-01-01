''Kürkü hayvanlar giyer'' diyen Yılmaz Morgül, kürk ile görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy’un kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na bağışlayacağını açıklamasına "Gidip alışverişe 60 bin TL, kürke 40 bin TL verenler, hava atanlar vardı. Bülent Ersoy'dan bahsediyorum. Sonra gidip 'Asgari ücret alanlara üzülüyorum' diyor. Gitmiş Türkan Saylan Vakfı'na kürk bağışlamaya çalışıyor" sözleriyle Ersoy'a tepki gösteren Yılmaz Morgül, alışveriş yaparken görüntülendi.

“Kürk giymiyorum, giyeni de şiddetle kınıyorum, kürkü hayvanlar giyer"

Bu açıklamasının ardından daha sonra alışverişte görüntülenen Morgül, “Kürk giymiyorum, giyeni de şiddetle kınıyorum. Bununla ilgili fikirlerimi daha önce de açıkladım. Kürkü hayvanlar giyer” demişti.

Morgül'ün bu sert açıklamalarının ardından giydiği kıyafet magazin gündeminde olay oldu. Yaptığı açıklama ise herkesi şaşırttı. Şarkıcı Yılmaz Morgül, arkadaşı arkadaşı Pelin Suade ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

"Hava akşam soğuyor onun için hazırlıklı olduk"

Basın mensuplarına "Bu güneş karın habercisi, hava kar topluyor" diyen Morgül, "Sıcak havada neden kürk giydiniz?" sorusuna ise ünlü şarkıcı, "Hava akşam soğuyor onun için hazırlıklı olduk şimdi ter bastı tabi' dedi.