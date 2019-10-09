Kurşun dizisinden yeni fragman

Proje tasarımını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX’un merak uyandıran yeni dizisi Kurşun'un 1. bölüm fragmanı yayınlandı.

“Kurşun”, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

“Kurşun” dönemin renkli kıyafetleri ve başrol oyuncularının yeni imajları ile çok konuşulacak.

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.