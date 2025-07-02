Kurtlar Vadisi'nin 3 efsanesi yıllar sonra yeniden birarada

Yayınlandığı dönemde reytinglere damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterleri Memati, Abdülhey ve Pala yıllar sonra biraraya geldi.

Türk televizyonlarına damga vuran Kurtlar Vadisi'nin oyuncularının yıllar sonraki buluşmaları devam ediyor.

Bu sefer de Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz 3 karakteri, Memati, Abdülhey ve Pala yıllar sonra biraraya geldi.

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun, Abdülhey'i Kenan Çoban ve Pala'sı Yüksel Arıcı özel bir etkinlikte buluştu.

Efsane üçlünün yanyana fotoğrafları dizinin hayranlarına adeta zamanda yolculuk yaptırdı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu buluşma, dizinin sadık izleyicileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.