  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kurtlar Vadisi'nin 3 efsanesi yıllar sonra yeniden birarada

Kurtlar Vadisi'nin 3 efsanesi yıllar sonra yeniden birarada

Kurtlar Vadisi'nin 3 efsanesi yıllar sonra yeniden birarada
Güncelleme:

Yayınlandığı dönemde reytinglere damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterleri Memati, Abdülhey ve Pala yıllar sonra biraraya geldi.

Türk televizyonlarına damga vuran Kurtlar Vadisi'nin oyuncularının yıllar sonraki buluşmaları devam ediyor.

Bu sefer de Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz 3 karakteri, Memati, Abdülhey ve Pala yıllar sonra biraraya geldi.

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun, Abdülhey'i Kenan Çoban ve Pala'sı Yüksel Arıcı özel bir etkinlikte buluştu.

Efsane üçlünün yanyana fotoğrafları dizinin hayranlarına adeta zamanda yolculuk yaptırdı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu buluşma, dizinin sadık izleyicileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Kurtlar Vadisi efsane karakterini konu alan yapımla geri dönüyorKurtlar Vadisi efsane karakterini konu alan yapımla geri dönüyorMagazin
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan hayranlarını üzecek açıklamaKurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan hayranlarını üzecek açıklamaMagazin
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı ve Abdülhey'i son halleriyle gündeme geldiKurtlar Vadisi'nin Pala'sı ve Abdülhey'i son halleriyle gündeme geldiMagazin

 

 

 

 

text-ad
Etiketler Kurtlar Vadisi ekibi kurtlar vadisi pala memati abdülhey gürkan uygun yüksel arıcı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek ''usulsüz'' sarayını tahliye edecek! Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek ''usulsüz'' sarayını tahliye edecek! AK Parti'de İmamoğlu korkusu büyüyor: ''İmamoğlu cezaevinden çıkarsa biteriz'' AK Parti'de İmamoğlu korkusu büyüyor: ''İmamoğlu cezaevinden çıkarsa biteriz'' Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti! Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti! Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında! Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında! Şehir magandaları polise bıçakla saldırdı Şehir magandaları polise bıçakla saldırdı CHP lideri Özel, Erdoğan'ı kızdıracak rakamı açıkladı: ''Dünya siyaset tarihine geçti'' CHP lideri Özel, Erdoğan'ı kızdıracak rakamı açıkladı: ''Dünya siyaset tarihine geçti'' Sinem Ünsal tatil pozlarıyla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okudu Sinem Ünsal tatil pozlarıyla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okudu ''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı ''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik...
Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davası başladı; aylık geliri ve savunması ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davası başladı; aylık geliri ve savunması ortaya çıktı Kayınpederi gelinini tabancayla vurarak öldürdü! Kayınpederi gelinini tabancayla vurarak öldürdü! TÜDER Başkanı Küçük'ten doğalgaza fahiş zamma çok sert tepki: ''Vatandaşla alay ediliyor!'' TÜDER Başkanı Küçük'ten doğalgaza fahiş zamma çok sert tepki: ''Vatandaşla alay ediliyor!'' Trump ağzını fena bozdu: ''Beni burada istedi. O o… çocuğu…'' Trump ağzını fena bozdu: ''Beni burada istedi. O o… çocuğu…'' AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesine girdi! Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesine girdi! Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'da Sinan Engin'in bilemediği futbol sorusu olay oldu Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'da Sinan Engin'in bilemediği futbol sorusu olay oldu Sahnede fenalaşmış, konseri yarım bırakmıştı... Ünlü sanatçının sağlık durumu belli oldu Sahnede fenalaşmış, konseri yarım bırakmıştı... Ünlü sanatçının sağlık durumu belli oldu Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Arda Güler - Kenan Yıldız düellosunda kazanan belli oldu Arda Güler - Kenan Yıldız düellosunda kazanan belli oldu