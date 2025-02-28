Kurtlar Vadisi'nin çocuk oyuncusuydu, tesettüre giren güzel oyuncu anne oldu

Yayınlandığı dönemde reytinglere damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Çakır'ın kızını canlandıran ancak bir süre önce sessiz sedasız evlenen Fatma Büşra Ayaydın anne oldu.

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dizilerinden biri olarak gösterilen Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızı Selvi Çakır'ı canlandıran Fatma Büşra Ayaydın'dan sürpriz bir haber geldi.

Bundan birkaç sene önce oyunculuk kariyerini noktalayarak tesettüre giren Büşra Ayaydın anne oldu.

Ayaydın, 21 yaşında tesettüre girme kararını nasıl aldığını katıldığı bir Youtube programında "Son oynadığım dizide bazı oyuncular namaz kıldığımı duyup bana "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O sözler yüzüme tokat gibi çarptı" sözleriyle açıklamıştı.

Tesettüre girdikten sonra daha mütevazi bir hayat yaşamayı seçen ve oyunculuğu bırakan Büşra Ayaydın, 2023 tarihinde sessiz sedasız evlendiği iş insanı Bilal Aslanoğlu ile ilk sosyal medya paylaşımını da Umre’den yapmıştı.

Ayaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bebemle ilk Ramazan, inşaAllah” notuyla anne olduğunu duyurdu.