Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan hayranlarını üzecek açıklama

Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun, ''Kurtlar Vadisi tekrar çekilir mi?'' sorusuna yanıt verdi.

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun, Kazakistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Nuriddin Amankul ile bir araya geldi.

"KURTLAR VADİSİ TEKRAR ÇEKİLİR Mİ?"

Akşam'ın haberine göre, ikilinin buluşmasında Türkiye ve Kazakistan arasındaki sanatsal projelerin geliştirilmesi üzerine fikir alışverişi yapıldı. Görüşme sırasında Başkonsolos Nuriddin Amankul, Gürkan Uygun'a "Kurtlar Vadisi tekrar çekilir mi?" sorusunu da yöneltti.

"TEKRARINA GEREK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Usta oyuncu bu soruya "Büyük bütçeler ve emek lazım. Şimdiden sonra yapılacağını düşünmüyorum. Zaten o dönemin ayrı bir büyüsü vardı, yapılmamışı yapmış, değişik bir senaryoyla çıkmıştık izleyici karşısına. O da karşılık buldu. Tekrarına gerek olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.