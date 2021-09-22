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Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin yıllar önce oynadığı klip ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi'nde Memati rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un yıllar önce Yıldız Tilbe'nin Vazgeçtim klibinde oynadığı ortaya çıktı.

Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncuları sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden.

Özellikle de dizide Memati karakterine can veren ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un hayatı da takipçileri tarafından oldukça merak ediliyor. Uygun hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçek ise herkesi şaşırttı.

Kurtlar Vadisi'nde Memati rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un yıllar önce Yıldız Tilbe'nin Vazgeçtim klibinde oynadığı ortaya çıktı. Uygun'un klipteki hali ise sosyal medyayı salladı.

Etiketler gürkan uygun memati
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