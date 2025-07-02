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Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti
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Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteriyle hafızalara kazınan Şekip Taşpınar hayatını kaybetti.

Oyuncu Şekip Taşpınar, 56 yaşında hayatını kaybetti. 

Usta oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal acı haberi, ''Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık. Mekanın cennet olsun ağabey..." sözleriyle duyurdu.

Şekip Taşpınar, 2023 yılında alkol zehirlenmesi nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü. 

EŞİNDEN VEDA MESAJI

Oyuncunun eşi Berna Özdemir sosyal medyada "Varlığınla güzeldi, yokluğunla da kıymetlisin. Ruhun şad olsun canım. Gittiğin yer incitmesin seni." notuyla paylaşım yaptı.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteriyle hafızalara kazınan Şekip Taşpınar hayatını kaybetti.

ŞEKİP TAŞPINAR'IN SON PAYLAŞIMI

Şekip Taşpınar sosyal medya hesabındaki son paylaşımını 9 Mayıs'ta yaptı. Oyuncu paylaşımına "O artık emekli, sanatçılıktan değil tabii ki önünde binlerce kez eğiliyorum Devlet Tiyatrosu." notunu düşmüştü.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteriyle hafızalara kazınan Şekip Taşpınar hayatını kaybetti.

ŞEKİP TAŞPINAR KİMDİR?

Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1988 yılında Tiyatroya Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başladı. 1990-1994 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gördü. 1995'ten 1998 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

2000-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk, diksiyon, fonetik dersleri vermiştir. 1988 yılından itibaren TRT ve diğer kanallarda seslendirme yaptı.

HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteri ile tanındı. Beyaz Gelincik, Kurtlar Vadisi Pusu, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Karadayı, Cesur Yürek, Arka Sokaklar, Teşkilat ve Yürek Çıkmazı gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. 

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Etiketler şekip taşpınar cevat akarsu kurtlar vadisi
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