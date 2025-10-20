Kurtlar Vadisi'nin usta oyuncusu hayatını kaybetti

  1. Anasayfa
Kurtlar Vadisi dizisinde ''Baba Menduh'' karakterini canlandıran usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, hayatını kaybetti.

Türk dizi tarihinin en iyileri arasında gösterilen Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı ''Baba Menduh'' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında hayatını kaybetti. 

Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Akay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u, Sıla dizisinin 'Firuz Ağa'sı usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk'ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze'de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum.'' ifadelerini kullandı. 

1945 yılında İstanbul’da doğan Yiğittürk, tiyatro sahnelerinde başladığı sanat hayatını yıllar içinde televizyon ve sinemaya taşıdı. Özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Baba Memduh karakteriyle hafızalarda yer etti. Sıla dizisinde Firuz Ağa karakterine hayat veren oyuncu, Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul gibi pek çok projede yer aldı.

 

 

