Kuruluş Osman 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği ‘Kuruluş Osman’ için nefesler tutuldu. 20 Kasım Çarşamba akşamı başlayacak olan ‘Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosu açıklandı.

Burak Özçivit’in Osman Bey karakteriyle başrolü üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ dizisinin oyuncu kadrosu usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getirirken, ilk bölümün ikinci tanıtımda bazı sürpriz isimlerin varlığıyla dikkat çekti.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Bamsı karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuş Nurettin Sönmez, ‘Kuruluş Osman’ kadrosunda da yer alırken, Dündar karakterini Ragıp Savaş, Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandıracak.

Kadronun öne çıkan diğer isimleri ise şöyle: İsmail Hakkı (Samsa),Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun) , Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos).

KURULUŞ OSMAN İÇİN DEV PRODÜKSİYON

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Ayşegül Günay, Ragıp Savaş, İsmail Hakkı Ürün, Abdül Süsler, Alma Terziç ve Seda Yıldız'ın yer aldığı dizi için Bozdağ Film Platosunda dört şehir ve beş oba kuruldu.

'Kuruluş Osman’ için Kayı Obası, Bizans kalesi, suni göl ve çevresinde bir şehir ile Türkmen beyliği kasabasından oluşan devasa setler inşa edildi.

BİZANS KALESİ İNŞA EDİLDİ

50 bin metrekare arazi üzerine Bizans Kalesi inşa edildi. Ayrıca alanda, meydan, çarşı, dükkanlar, kilise, evler, surlar ve kuleler bulunuyor.

800 metre genişliğe ve 1.60 metre derinliğe sahip suni göl ve 20 bin metrekare alana içinde pazar yerleri, sahil, iskele ve evler olan şehir kuruldu. 30 bin metrekare alana ise içinde konak, çarşı, dükkan, ev, meydan ve cami olan Türk beyliği kasabası inşa edildi.

Kılıç, kalkan, hançer, mızrak ve yaydan oluşan döneme ait silah; mobilya, günlük eşyalar ve aksesuvarlar üretilmesi için 150 kişik sanat grubu gruldu. Dekorların yapımı 6 ay sürdü.

Kostüm ekibi ise ana oyuncu kadrosu için 120 adet kostüm dikti. Döneme ait binlerce kostüm ve zırh için 50 bin metre eksiltilmiş özel kumaş kullanıldı.

Ayrıca, Osman Bey karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit başta olmak üzere oyuncular dağlık ve ormanlık alanlarda askeri eğitim aldılar. Oyuncular doğal ortamlarda kendi barınaklarını inşa edip, sularını bulup, yemeklerini hazırladılar.