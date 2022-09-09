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Kuruluş Osman'a sürpriz transfer

Kuruluş Osman'a sürpriz transfer

Ekranların sevilen dizilerinden Kuruluş Osman'a dördüncü sezonunda sürpriz bir transferle ekranlara dönüyor.

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman' yeni sezonuyla yakında ekranlarda olacak. Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin dördüncü sezonun yeni oyuncularıyla adından söz ettirecek.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Miray Akay gibi ünlü isimlerin ekibine dahil olduğu dizinin kadrosuna son olarak Kaan Yalçın katıldı. Yalçın dizide 'Öktem Bey' karakterine hayat verecek.

Öktem Bey, eşi Bengi’yle beraber kızları Alçiçek’i Selçuklu Sarayı'na gelin vermek istemektedir. Ancak Alçiçek namını duyduğu bacıyanlara katılmak için hareket eder.

 

 

Etiketler kaan yalçın kurtuluş osman atv transfer
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