Kuruluş Osman'da ayrılık: Usta oyuncu diziye veda ediyor

6. sezonuyla ekrana gelen fenomen dizi Kuruluş Osman'da yeni bir ayrılık yaşanacak.

ATV ekranlarında yayınlanan dönem dizisi Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide ''Gencer Bey''e hayat veren Yıldırım Gücük ile Sancar Bey’i canlandıran Sonat Dursun ekibe veda etmişti. Kuruluş Osman'da yeni bir ayrılık yaşanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu Ali Sürmeli diziye veda edecek. Bu sezon kadroya ''Karesi Bey'' rolüyle katılan Ali Sürmeli'nin hikayesi bittiği için 174. bölümde ekipten ayrılacak.

Gelecek bölümlerde dizinin senaryosunda da değişiklikler yaşanacak.