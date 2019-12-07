Kuruluş Osman'daki detay sosyal medyayı salladı

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren reytinglerde zirveye oturan Kuruluş Osman dizinde Burak Özçivit'in kuşağında cep telefonunun görünmesi sosyal medyaya damga vurdu.

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Nefes kesen anların yaşandığı dizinin bir sahnesindeki hata dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

DUA SAHNESİYLE ZİRVEYE OTURMUŞTU

Dizide başrol oynayan Burak Özçivit'in dün akşam yayınlanan bölümünde Fetih suresini okuduğu bölüm zirveye oturmuştu. Oyuncunun bu sahnelerde Kuran-ı Kerim'i doğru telaffuz etmek için 7 aydır Kur'an eğitimi aldığı iddia edilmesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

KUŞAĞINDA TELEFON DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan dizideki bir hata ise bazı izleyicilere pes dedirtti. Burak Özçivit'in kuşağında telefonu fark eden izleyiciler sosyal medyadan dizi ekibini eleştiri yağmuruna tuttu.

"O TELEFONU BİR ZAHMET ÇIKARSAYDINIZ"

Bazı kullanıcılar, "O telefonu bir zahmet çıkarsaydınız kuşağın içinden. 'Çok para harcadık, Hollywood ile yarışacak prodüksiyonumuz var' diyorsunuz böyle hatalar yapıyorsunuz, gerçi onca hatanın için bu ne ki" diyerek daha dikkatli olması gerektiğini vurguladılar.