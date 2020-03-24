La Casa de Papel’den 4. sezon fragmanı yayınlandı

İlk iki sezonu ile Netflix’te yayınlanmasının ardından geniş izleyici kitlesine ulaşan La casa de Papel’in 4. sezonundan yeni tanıtım fragmanı yayınlandı.

Netflix kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılanan dizinin 3. sezonu ilk dört haftasında 44 milyon hane tarafından izlendi. Netflix’in açıkladığı verilere göre La casa de papel, İngilizce konuşulmayan bölgelerde en çok izlenen dizi oldu.

Dizinin 4. sezonunda Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo) gibi isimler ilk sezonlardaki rolleriyle geri dönecek. Ayrıca ikinci sezonda ölmesine rağmen 3. sezonda da karşımıza çıkan Berlín karakterine hayat veren Pedro Alonso ve 3. sezonun sonunda vurulan Nairobi karakterine hayat veren Alba Flores de yeni sezonun oyuncu kadrosunda yer alıyor.