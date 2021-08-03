La Casa De Papel'in 5. sezonundan ilk fragman geldi

Netflix dizisi La Casa de Papel’in 5. ve son sezonundan ilk fragman yayınlandı. Final sezonunun ilk 5 bölümü 3 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

Álex Pina'nın yaratıcısı olduğu İspanya yapımı Netflix dizisi La Casa De Papel, final yapmaya hazırlanıyor. 2 parça yayınlanması planlanan final sezonunun ilk 5 bölümü için bir fragman yayınlandı.

5. sezonun ilk 5 bölümü, 3 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak olan dizinin yeni sezonunun oyuncuları arasında Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce yer alıyor. Dizinin kalan son 5 bölümü ise 3 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.

2017’de bir İspanyol kanalında başlayan La Casa de Papel, yayınlandığı televizyon kazanlında istenen izlenme sayılarını elde edemedi ve ilk sezonun ardından iptal edildi. Daha sonra Netflix’e satılan hikâye, yeni bir kurgu ile izleyicilerle buluştu.