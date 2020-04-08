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  3. 08 Nisan 2020 07:56

La Casa de Papel'in Helsinki'sinden ''İstanbul'' sürprizi!

Netflix'in sevilen dizisi La Casa de Papel'de ''Helsinki'' karakterini canlandıran Darko Peric'in, ''Helsinki olmasaydın hangi şehir olmak isterdin'' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı.

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İspanyol dizisi La Casa de Papel'in ana karakterlerinden biri olan Sırp oyuncu Darko Peric, dizideki adıyla 'Helsinki', Katalan devi Barcelona'nın resmi Twitter hesabından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Peric, "Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?" sorusuna "İstanbul" yanıtını verdi.

EKREM İMAMOĞLU DA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Helsinki'nin sözlerine kayıtsız kalmadı. İmamoğlu, söz konusu görüntüleri Twitter hesabından "Helsinki haklı" notuyla paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
La Casa de Papel ile büyük bir çıkış yakalayan başarılı oyuncu Darko Peric'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları "#Helsinki" etiketi altında yüzlerce paylaşım yaptı.

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la casa de papel , helsinki
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