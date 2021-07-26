Laz Ziya’nın kızı Meral rolüyle ün kazanan Müge Ulusoy'un son hali şaşırttı

Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'i oynayan Müge Ulusoy'un son hali görenleri adeta hayrete düşürdü.

Ekranın en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve Polat Alemdar karakteri ile özdeşleşen ve son dönemlerde yeniden çekileceği söylenen Kurtlar Vadisi'nin her oyuncusu merak konusu oluyor.

Dizide İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Meral Yılmaz'a hayat veren Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Hem estetik yaptıran hem de paylaşımlarında filtre kullanan Müge Ulusoy'un değişimi herkesi şaşırttı.