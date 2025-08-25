  1. Anasayfa
Leman Sam'ın tuvalet isyanı olay oldu

Ünlü şarkıcı Leman Sam, Yalova konseri sırasında ''Umarım tuvaletiniz gelmez içeriye girmezsiniz. Hayatımda ben hiç böyle bir şey görmedim'' diyerek hijyen sorununa dikkat çekti.

Leman Sam, Yalova'da Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu'nda bir konser verdi. Yalova Belediyesi'ne ait açık hava tiyatrosunda karşılaştığı olumsuz durum karşısında sessiz kalamayan sanatçı, "Buraya böyle uzun etek geldim diye üzgünüm" diyerek yaşadığı problemi anlattı. Leman Sam, "Burası mutlaka belediyenin kültür merkezi herhalde. Ben hiç tavsiye etmiyorum. Umarım tuvaletiniz gelmez içeriye girmezsiniz. Hayatımda ben hiç böyle bir şey görmedim, gerçekten" ifadesini kullandı.

Kısa süre önce tadilattan geçirilen açık hava tiyatrosunun bakımsızlığı karşısında izleyiciler duruma tepki gösterdi.

İHA

