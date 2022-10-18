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Lenfoma tedavisi gören Athena Hakan'dan sevindiren haber

Lenfoma tedavisi gören Athena Hakan'dan sevindiren haber
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Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfoma tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı. Özoğuz’un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Athena grubunun gitaristi ve Gökhan Özoğuz'un kardeşi Hakan Özoğuz’un bir süredir lenfomaya ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Tedavi gören başarılı müzisyen, 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla bir süre sahne alamayacağını duyurmuştu.

"HASTALIĞI ATLATMAYA ÇOK YAKIN"
Gazeteci Arif Hür köşesinde , "Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği konuşuluyor. Özoğuz, aile fertlerinin ve sevenlerinin büyük desteğiyle bu hastalığı atlatmaya çok yakın. Doktorundan onay çıktığı takdirde de hayranlarını sahnelerde coşturmaya kaldığı yerden devam edecek." ifadelerine yer verdi.

"İYİ Kİ VARSINIZ DOSTLAR"
Hakan Özoğuz geçtiğimiz ay şu açıklamayı yapmıştı:

"Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılıyor..."

Etiketler Athena Hakan
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