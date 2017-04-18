Levent Dörter annesi için yardım istedi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak tarafından evlilik teklifi kabul edilen Levent Dörter, annesi için takipçilerinden yardım istedi. İki böbreği de iflas eden sanatçının annesi acil donöre ihtiyaç duyuyor.

Şarkıcı Levent Dörter, annesinin sağlık sorunları sebebiyle zor bir süreç geçiriyor.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren Dörter, sosyal medya hesabından annesi için yardım çağrısında bulundu.

Annesinin böbreklerinin iflas ettiğini ve acil donöre ihtiyacı olduğunu belirten Dörter'in çağrısını sanatçı dostu Merve Özbey de repost (yeniden paylaşma) etti.