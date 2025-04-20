Levent Yüksel aşkını haykırdı: ''Sevdikçe sevesim geliyor''

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, evlilik yıldönümünde eşi Özlem Öztürk ile fotoğrafğını paylaşarak aşkını haykırdı.

90’lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Levent Yüksel, 2020 yılında Özlem Öztürk ile nikah masasına oturmuştu.

60 yaşındaki Levent Yüksel, eşiyle evliliklerinin 5. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından Özlem Öztürk ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı. Ünlü sanatçı paylaşımında, "Medcezir" şarkısının sözlerine göndermede bulunarak "Sevdikçe sevesim geliyor" diye yazdı.

Yüksel, ''Hikayenin aslı şu; hiç hesapta yokken tesadüfen tanıştık, aşık olduk ve tam 11 ay sonra evlenmeye karar verdik. Bugün ise attığımız o imzanın üzerinden 5 yıl geçmiş ve biz her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız. Son söz; sevdikçe sevesim geliyor'' ifadelerini kullandı.