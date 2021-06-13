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Leyla ile Mecnun dizisine yeni transfer

Leyla ile Mecnun dizisine yeni transfer

Çekimlerine yeniden başlanan Leyla ile Mecnun'un oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Uzun bir süre TRT ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve günümüzde bile hala bölümleri tekrar tekrar izlenen Leyla ile Mecnun dizisinin, EXXEN platformu üzerinde yayınlanmak için tekrar çekimlerinin başladığı duyurulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yeni bölümleri Exxen için çekilen dizinin yeni Leyla'sının Deniz Işın olduğu açıklanmıştı.

YENİ TRANSFER
Işın'ın ardından Leyla ile Mecnun kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. 

Oyuncu Sarp İkiler Leyla ile Mecnun'un yeni sezonunda izleyici karşısına çıkacak.

İkiler 'Son Yaz' dizisinde canlandırdığı Arda karakteri ile dikkat çekmişti.

Etiketler exxen leyla ile mecnun transfer
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