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Leyla The Band 13 yıl aradan sonra geri dönüyor

Leyla The Band 13 yıl aradan sonra geri dönüyor
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Televizyon tarihinin fenomen dizisi Leyla ile Mecnun ekibi tarafından kurulan Leyla The Band, tam 13 yıllık aranın ardından sahnelere dönüyor. Ali Atay, Serkan Keskin ve Onur Ünlü’nün yer aldığı efsane kadro, 19 Haziran Cuma günü İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek.

Türk televizyon tarihinin kült yapımlarından biri olan "Leyla ile Mecnun" dizisinin oyuncu ve yaratıcı ekibi tarafından kurulan Leyla The Band, müzikseverlere büyük bir müjde verdi. Bağımsız rock tınılarıyla müzik dünyasında kendine has ve sarsılmaz bir yer edinen grup, tam 13 yıllık uzun bir aranın ardından yeniden bir araya gelerek sahnelere dönüş yapıyor.

2013 yılından bu yana konser vermeyen ve hayranlarının sahnede görmeyi büyük bir özlemle beklediği Leyla The Band, efsaneleşen çekirdek kadrosuyla sevenlerinin karşısına çıkacak. Konserde dizinin de unutulmaz isimleri olan Ali Atay, Serkan Keskin ve ünlü yönetmen Onur Ünlü sahnede yer alacak.

"Yokluğunda" ve Daha Fazlası KüçükÇiftlik Park'ta Yankılanacak

Bu tarihi buluşmanın adresi ise İstanbul'un en önemli etkinlik alanlarından biri olan KüçükÇiftlik Park olacak. 19 Haziran Cuma günü saat 21.00'de başlayacak olan konserde grup, dillerden düşmeyen ve geniş kitlelere ulaşmalarını sağlayan "Yokluğunda" başta olmak üzere, seyirciyle bütünleşen tüm efsanevi hit parçalarını yeniden seslendirecek.

Ment Event organizasyonuyla düzenlenecek olan bu özel gecede, müzikseverleri hem nostaljik hem de coşku dolu anlar bekliyor. Uzun yıllar sonra gerçekleşecek bu hasret giderme niteliğindeki dev konserin biletleri ise Türkiye'nin önde gelen etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden resmi olarak satışa sunuldu.

İHA

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Etiketler leyla the band KüçükÇiftlik Park konser
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