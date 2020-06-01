  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 01 Haziran 2020 10:49

Linet'ten ''kalça ameliyatı'' iddialarına videolu yanıt

Evinin terasında çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Linet, yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Linet'in şaşırtan paylaşımı sonrası kalçaları olay olmuştu. Linet estetik açıklaması yaptı.

Linet'ten ''kalça ameliyatı'' iddialarına videolu yanıt
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Linet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay olmuştu. Havuz başında mini şortuyla pozen Linet'in kalça büyütme estetiği yaptırdığı iddia edilmişti.

Linet o pozla ilgili 2. Sayfa yayınında yaptığı açıklamalarla da gündem olmayı başardı. Linet, estetik iddialarına "Tamamen ‘sunset’in azizliği ve güzelliği... Akşam güneşinin... Güzel bir ışık yakaladık. Gerçekten photoshop da yok resimlerde..." dedi.

Linet canlı yayında ayağa kalkarak mini şortuyla kalçalarını gösterdi ve "Karnıma germe operasyonu yaptırdım kalçam daha çıkık duruyor ama büyültme anlamında bir şey yapmadım" dedi.

Linet cüretkar paylaşımıyla dudak ısırttıLinet cüretkar paylaşımıyla dudak ısırttı

 

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
video , linet , paylaşım , kalça
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM