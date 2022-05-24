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Lüks cipinin deposunu dolduran Reynmen şaşkına döndü

Lüks cipinin deposunu dolduran Reynmen şaşkına döndü

Lüks cipinin deposunu dolduran sosyal medya fenomeni Reynmen, ödediği tutarı görünce isyan etti.

Yayınladığı eğlenceli videolarla fenomen olan ve sonrasında şarkıcılık yapmaya başlayan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kazancını araba alarak değerlendiren fenomen, lüks cipini benzin alırken ödediği tutara sitem etti.

DEPOSUNU 2 BİN 150 TL'YE DOLDURDU
Benzin fiyatlarına gelen zamların ardından deposunu dolduran Reynmen, 2 bin 150 TL ödedi. Tutarı Instagram hesabından paylaşan fenomen, "Ben sadece benzin almak istemiştim" diyerek sitem etti.

 ELEŞTİRİLERE SİTEM ETTİ
Paylaşımının kısa sürede gündem olmasının ardından eleştirilen Reynmen, bu sefer de Instagram hesabından video yayınlayarak tepkilere cevap verdi. Lüks aracı için "Aslan besliyorsan yemini düşünmeyeceksin" eleştirilerine cevap veren fenomen, paylaştığı videoda "Ne aslanı ne yemi... Arabaya mazot aldık mazot. Başlarım aslanına da yemine de. Bu ne ya? Bu durumun benim paramın olup olmamasıyla hiçbir alakası yok. Eğer bir şey pahalıysa pahalı demek... of ne anlatıyorum a.. ya. Çok garipsiniz inanamıyorum ya. Benzin 22-23 TL olmuş artık bırakın komplekslerinizi... Benzin fiyatına pahalı dedim diye alınacaksam alsınlar ya. Yaşanan her şey komik" şeklinde konuştu.

Etiketler reynmen lüks cip
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