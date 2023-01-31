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Lupin dizisinin yıldızı hayatını kaybetti

Lupin dizisinin yıldızı hayatını kaybetti
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Türkiye'nin Netflix’te yayınlanan Lupin dizisiyle tanıdığı Paris doğumlu Fransız aktör Adama Niane 56 yaşında hayatını kaybetti.

56 yaşındaki Adama Niane, Netflix’te yayınlanan Lupin’deki rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Birçok Fransız dizisinde rol alan oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı. Haber Global’in derlediği bilgilere göre “Get In”, “Baise-Moi” gibi yapımlarda da izlediğimiz oyuncunun ölümü Fransa’da büyük üzüntü yarattı.

23 Ağustos 1966 Paris doğumlu olan oyuncu son olarak L’ile aux 30 cercueils’te oynamıştı. Oynadığı diğer diziler arasında Maroni, Sam, Prise au piege, Troubled Waters ve La Mante sayılabilir.

Etiketler Adama Niane netfliz lupşn
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