Lvbel C5'ten anlamlı hareket: Konserlerin gelirlerini depremzedelere bırakacak

Lvbel C5 3 konserinin tüm gelirini depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacağını açıkladı.

6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde ünlü rapçi Lvbel C5, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ünlü rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, düzenleyeceği konserlerin gelirini depremden etkilenen vatandaşlar için bağışlayacağını açıkladı.

Lvbel C5, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"11 il… Tek bir acı… Tek bir yürek… 6 Şubat gecesi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da hayat bir anda sustu. Binlerce hayal yarım kaldı, binlerce yuva sessizliğe büründü.

Biz ise o günden beri aynı acıyla, aynı umutla, aynı dayanışmayla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalan her yarayı birlikte sarmaya söz veriyoruz.

5 Şubat Zonguldak, 6 Şubat Samsun ve 8 Şubat Trabzon’daki konserlerimizin tüm gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacaktır.

Unutmadık… Unutturmayacağız… Birlikte güçlüyüz, birlikte iyileşeceğiz."