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M3GAN'ın devam filmi için tarih belli oldu

M3GAN'ın devam filmi için tarih belli oldu
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Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren korku filmi "M3GAN"ın devam filmi geliyor.

Korku filmi "M3GAN"ın devam filmi "M3GAN 2.0", 17 Ocak 2025'te gösterime girecek. 

Devam filminin çekileceği haberini James Wan'ın yapım şirketi Atomic Monster ve korku filmlerine imza atan Blumhouse resmi olarak duyurdu. İlk filmde ana karakterler Gemma ve Cady'i canlandıran Allison Williams ve Violet McGraw, devam filminde de rol alacak.

 Yönetmeni henüz belli olmayan "M3GAN 2.0", 17 Ocak 2025'te gösterime girecek.

Etiketler M3GAN devam filmi M3GAN 2
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