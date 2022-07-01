Mabel Matiz'e sanatçılardan destek: Kulakları tüm saçmalıklara tıkayıp bu şarkıya açalım

RTÜK tarafından müzik kanalları aranarak son şarkısı Karakol'un klibinin yayınlanmaması istenen Mabel Matiz'e sanatçılardan destek geldi.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in son yayınlanan 'Karakol' isimli şarkısı için RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, şarkının klibiyle ilgili "RTÜK, Mabel Matiz'in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak 'yayınlamamalarını' yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi" dedi.

RTÜK hamlesinin ardından sanatçılardan Mabel Matiz'e destek geldi. Şarkıcı Gülşen, "Kulakları tüm saçmalıklara tıkayıp bu şarkıya açalım. Mabel oydu yine kalplerimizi Var ol @mabelmatiz" diye kaydederken Nazan Öncel ise, "Düşündüğü gibi yaşayan, konuşan insanlara hayranım. Dürüstlük bir erdemdir. #Mabelmatiz candır" ifadesini kullandı.