  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Mabel Matiz’in ''Perperişan'' davasında karar: Mahkeme müstehcenlik iddialarına son noktayı koydu!

Mabel Matiz’in ''Perperişan'' davasında karar: Mahkeme müstehcenlik iddialarına son noktayı koydu!

Mabel Matiz’in ''Perperişan'' davasında karar: Mahkeme müstehcenlik iddialarına son noktayı koydu!
Güncelleme:

Şarkıcı Mabel Matiz (Fatih Karaca), "Perperişan" adlı şarkısındaki sözlerin müstehcen olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı. 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanatçı hakkında İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi son kararını verdi.

Mabel Matiz mahlasıyla tanınan ünlü şarkıcı Fatih Karaca, dijital platformlarda yayınlanan "Perperişan" şarkısı nedeniyle hakkında açılan "müstehcenlik" davasından beraat etti.

3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu

Şarkı sözlerinde geçen ifadelerin müstehcen betimlemeler içerdiği ve dijital mecralarda herhangi bir yaş sınırı olmaksızın yayımlandığı iddiasıyla başlatılan yargı sürecinde sona gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şarkının "kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği" savunulmuş ve sanatçı için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Avukatlardan Dikkat Çeken Savunma

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanatçı katılmazken, avukatları esasa ilişkin savunma yaptı. Mabel Matiz'in avukatı, davanın subjektif bir yaklaşımla açıldığını ima ederek, "Bugün köylerde düğünlerde çalan şarkılardan rahatsız olmayan kesimin, müvekkilimin şarkısında geçen sadece bir cümleden rahatsız olması gerçekçi gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"Şeytan Üstüne Atla..."

Metaforu Tartışma Yarattı İddianamede özellikle şarkıda geçen "Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine" cümlesi üzerinde durulmuştu. Mabel Matiz ise ifadesinde bu sözlerin müstehcen bir anlam taşımadığını, "sevdiği kişinin evine haber yollamak" anlamında bir metafor olarak kullanıldığını belirtti. Savcılık bu savunmanın şarkının bütünlüğüyle örtüşmediğini iddia etse de mahkeme aynı görüşte olmadı.

Mahkeme Kararı: Suç Unsuru Yok

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığına kanaat getirerek, Fatih Karaca’nın beraatine karar verdi.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Yenilenen Opel Astra iddialı fiyatıyla Türkiye'de satışa çıktı
Yenilenen Opel Astra iddialı fiyatıyla Türkiye'de satışa çıktı
Sahnelerin güzel ismi 5'inci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor
Sahnelerin güzel ismi 5'inci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor
İki kentin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde sevindiren manzara
İki kentin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nde sevindiren manzara
Merakla beklenen ve yapay zekada yeni dönemi başlatan seri 10 Bin TL indirimle Türkiye’de!
Merakla beklenen ve yapay zekada yeni dönemi başlatan seri 10 Bin TL indirimle Türkiye’de!
126 gün sonra çığ altından çıkarılan çobanla ilgili kahreden ayrıntı
126 gün sonra çığ altından çıkarılan çobanla ilgili kahreden ayrıntı
Hafta sonu planınızı güncelleyin: Sıcaklıklar artıyor derken sağanak yağışlar geri dönüyor!
Hafta sonu planınızı güncelleyin: Sıcaklıklar artıyor derken sağanak yağışlar geri dönüyor!
Altın yükselirken ekonomist Filiz Eryılmaz'dan kritik uyarı: Bu seviyeye dikkat!
Altın yükselirken ekonomist Filiz Eryılmaz'dan kritik uyarı: Bu seviyeye dikkat!
Genç kızı öldürüp yakmışlardı! Vahşetin izleri barajda bulundu
Genç kızı öldürüp yakmışlardı! Vahşetin izleri barajda bulundu
Etiketler Mabel Matiz beraat Perperişan şarkısı dava müstehcenlik müstehcenlik davası Fatih Karaca magazin şarkı sözleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçları açıklandı Son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçları açıklandı İstanbul'da yaşlı bakımevinde infial yaratan görüntüler İstanbul'da yaşlı bakımevinde infial yaratan görüntüler Her gün binlerce kişinin geçtiği köprüde korkutan manzara Her gün binlerce kişinin geçtiği köprüde korkutan manzara Afife Jale Ödülleri'nde Pınar Yıldırım'ın bu sözleri Türkiye'nin acı gerçeğini özetledi! Afife Jale Ödülleri'nde Pınar Yıldırım'ın bu sözleri Türkiye'nin acı gerçeğini özetledi! UEFA Avrupa Ligi finalistleri belli oldu! İstanbul'a geliyorlar UEFA Avrupa Ligi finalistleri belli oldu! İstanbul'a geliyorlar AK Parti'de Bahadır Yenişehirlioğlu krizi: Dansı tepki çekti, 500 bin TL'lik saati olay oldu! AK Parti'de Bahadır Yenişehirlioğlu krizi: Dansı tepki çekti, 500 bin TL'lik saati olay oldu! Sözcü ve CHP arasındaki gerginlikte kazanan taraf belli oldu Sözcü ve CHP arasındaki gerginlikte kazanan taraf belli oldu Kurban Bayramı öncesi şap paniği: Alım satımlar yasaklandı Kurban Bayramı öncesi şap paniği: Alım satımlar yasaklandı Milyonlarca vergi mükelleflerine büyük müjde: Kurumlar vergisi yarı yarıya düşürülüyor! Milyonlarca vergi mükelleflerine büyük müjde: Kurumlar vergisi yarı yarıya düşürülüyor! Dev alışveriş merkezinde büyük yangın! AVM içerisinden gelen görüntüler şoke etti Dev alışveriş merkezinde büyük yangın! AVM içerisinden gelen görüntüler şoke etti
Bilim dünyası Türkiye'nin gizemli sırrının peşinde: Aynı noktadan çıkıyorlar ama karışmıyorlar! Bilim dünyası Türkiye'nin gizemli sırrının peşinde: Aynı noktadan çıkıyorlar ama karışmıyorlar! Kübra cinayetinde kan donduran oyun: Yakalanmamak için öyle bir şey yapmışlar ki... Kübra cinayetinde kan donduran oyun: Yakalanmamak için öyle bir şey yapmışlar ki... Mayıs ayında kar esareti: 8 metrelik dev kar tünelleri oluştu! Mayıs ayında kar esareti: 8 metrelik dev kar tünelleri oluştu! Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor Hafta sonu planı olanlar dikkat! Sağanak yağışlar geri dönüyor İstanbul'daki dehşet evinde öldürülen damadın son görüntülü konuşması ortaya çıktı! İstanbul'daki dehşet evinde öldürülen damadın son görüntülü konuşması ortaya çıktı! Seray Kaya'dan ''Sultana''daki direk dansı performansı izleyenleri büyüledi Seray Kaya'dan ''Sultana''daki direk dansı performansı izleyenleri büyüledi Gözlerinizi kapatsanız Barış Manço sahnede dersiniz! Okul müdüründen sosyal medyayı yıkan performans Gözlerinizi kapatsanız Barış Manço sahnede dersiniz! Okul müdüründen sosyal medyayı yıkan performans Akaryakıt fiyatları baş döndörüyor: Bugünkü indirimin ardından bir dev indirim daha geliyor Akaryakıt fiyatları baş döndörüyor: Bugünkü indirimin ardından bir dev indirim daha geliyor ''Ev eşyası'' dedi, hayatının şokunu yaşadı: Kamyon şoförüne 22 milyon TL ceza kesildi ''Ev eşyası'' dedi, hayatının şokunu yaşadı: Kamyon şoförüne 22 milyon TL ceza kesildi ODTÜ bahar şenliklerindeki çirkin saldırıda yeni gelişme: Gözaltılar var ODTÜ bahar şenliklerindeki çirkin saldırıda yeni gelişme: Gözaltılar var