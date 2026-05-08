Mabel Matiz’in ''Perperişan'' davasında karar: Mahkeme müstehcenlik iddialarına son noktayı koydu!

Şarkıcı Mabel Matiz (Fatih Karaca), "Perperişan" adlı şarkısındaki sözlerin müstehcen olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı. 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanatçı hakkında İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi son kararını verdi.

Mabel Matiz mahlasıyla tanınan ünlü şarkıcı Fatih Karaca, dijital platformlarda yayınlanan "Perperişan" şarkısı nedeniyle hakkında açılan "müstehcenlik" davasından beraat etti.

3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyordu

Şarkı sözlerinde geçen ifadelerin müstehcen betimlemeler içerdiği ve dijital mecralarda herhangi bir yaş sınırı olmaksızın yayımlandığı iddiasıyla başlatılan yargı sürecinde sona gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şarkının "kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği" savunulmuş ve sanatçı için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Avukatlardan Dikkat Çeken Savunma

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanatçı katılmazken, avukatları esasa ilişkin savunma yaptı. Mabel Matiz'in avukatı, davanın subjektif bir yaklaşımla açıldığını ima ederek, "Bugün köylerde düğünlerde çalan şarkılardan rahatsız olmayan kesimin, müvekkilimin şarkısında geçen sadece bir cümleden rahatsız olması gerçekçi gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"Şeytan Üstüne Atla..."

Metaforu Tartışma Yarattı İddianamede özellikle şarkıda geçen "Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine" cümlesi üzerinde durulmuştu. Mabel Matiz ise ifadesinde bu sözlerin müstehcen bir anlam taşımadığını, "sevdiği kişinin evine haber yollamak" anlamında bir metafor olarak kullanıldığını belirtti. Savcılık bu savunmanın şarkının bütünlüğüyle örtüşmediğini iddia etse de mahkeme aynı görüşte olmadı.

Mahkeme Kararı: Suç Unsuru Yok

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığına kanaat getirerek, Fatih Karaca’nın beraatine karar verdi.

DHA