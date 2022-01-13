Machine Gun Kelly Megan Fox, kanlarını içerek nişanladılar

Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, eşini ve evini kendisine aşık olduğu için terk ettiği Machine Gun Kelly'den evlilik teklifi aldı.

Amerikalı oyuncu, manken ve yapımcı Megan Fox, Brian Austin Green ile evliyken film setinde ünlü rapçi Machine Gun Kelly ile tanışmış ve ona aşık olmuş daha sonrasında Gun Kelly için evini ve eşini terk etmişti. Sosyal medyadan erotik pozlarını paylaşan çift evlilik için ilk adımlarını attı. Machine Gun Kelly, Megan Fox'a önünde diz çöküp evlenme teklifi etti.



Birbirlerinin kanını içerek nişanlandılar

Fox Machine Gun Kelly ile tanıştığında onun "ruh eşi" olduğunu anladığını açıklamıştı. Ünlü çift, evlilik kararı aldı ve aşklarını bir kez daha kanıtlamış oldu. Megan Fox sevgilisinin kendisine evlilik teklifi ettiği anları paylaşıp şunları yazdı:

"Bu kadar kısa, çılgın bir zaman diliminde birlikte yaşayacağımız acılardan habersizdik. İlişkinin bizden isteyeceği işlerden ve fedakarlıklardan habersiz ama aşk sarhoşu. Her nasılsa bir buçuk yıl sonra, cehennemde birlikte yürüdükten sonra onunla evlenmemi istedi. Ve bundan önceki her yaşamda olduğu gibi ve onu takip edecek her yaşamda olduğu gibi, evet dedim. ve sonra birbirimizin kanını içtik."