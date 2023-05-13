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Madonna'nın seks kitabındaki fotoğraflar satışa çıkıyor

Madonna'nın seks kitabındaki fotoğraflar satışa çıkıyor
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Madonna'nın 1992 yılında yayımlanan "Sex" adlı kitabındaki kareler, açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

Christie's müzayede evi tarafından yapılacak satış, Ekim ayında gerçekleştirilecek. Kitapta bulunan 40 fotoğraf özel olarak basılacak ve hem Madonna hem de fotoğrafçı Steven Meisel tarafından imzalanacak. 

Her bir karenin ortalama 50 bin dolar ile 300 bin dolar arası alıcı bulması bekleniyor. 

Elde edilen gelir, Madonna'nın 2006 yılında kurduğu hayır derneği "Raising Malawi"ye bağışlanacak. 

Etiketler madona seks kitabı fotoğraf açık artırma
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