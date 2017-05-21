Magazin dünyasında böyle kavga görülmedi



Cicişler olarak tanınan Esra-Ceyda kardeşler Bahar-Nihal Candan kardeşleri çok sert sözlerle eleştirdi.

Cicişler sosyal medya hesabından alttaki fotoğrafı yayınlayarak şu yorumu yaptı:

Bakın dombili kardeşler sizi bize benzetmelerinden çok rahatsız oluyoruz çünkü ÇOK ÇİRKİNSİNİZ. Biz ise çok güzel ve çok seksiyiz. Biz kim siz kim! Anormal,tuhaf ve uzaylı hareketlerinize hiç girmeyeceğiz bile. Bizim hayranımız olduğunuzu ve evde biriniz Esra biriniz Ceyda olup aynanın karşısına geçip bize özenip bizi taklit ettiğinizi kendin bize söylemiştin Baharcım.Keşke sadece evde taklit etmekle yetinseydiniz. Çünkü o tiplerinizle saçlarınıza uzun sarı peruk takıp yarışma yarışma koştursanızda sizden biz olamaz.

'DERS ÇALIŞIN AVUKAT OLUN'

Taklitler aslını yüceltirmiş ama siz bize hakaret gibi çıktınız meydana. Daha fazla bizim adımızı kullanarak bizi rezil etmeyin pılınızı pırtınızı toplayın gidin evinizde oturup ders çalışın avukat olun! Gerçi farzedelim ki mezun olabilip avukat olabildiniz,Hangi aklı yerinde insan size davasını verirse artık.

Bahar Candan'dan olay paylaşım