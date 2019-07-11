Magazinciler Beren Saat'i, Beren Saat de magazincileri çıldırttı

Güzel oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 senesinde nikah masasına oturmuştu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan ve bir süredir boşanma haberleriyle gündeme gelen Beren Saat, önceki gün kız arkadaşıyla görüntülendi.

Muhabirleri karşısında gören oyuncu, evliliği hakkındaki sorulardan dolayı gerildi.

AÇIKLAMA YAPMADI

Boşanma haberleriyle ilgili açıklama yapmayan oyuncu, dün yaptığı "Size sıradan biriymişsiniz davranan insanları sevmeyin" paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

Paylaşım yaptıktan kısa bir süre sonra görüntülenen Beren Saat, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına güler yüzlü şekilde selam verdi.

Ancak oyuncu, evliliği hakkında gelen sorular üzerine gergin anlar yaşadı. Muhabirlere ısrarla teşekkür eden ve özel hayatı hakkında konuşmak istemediğini belirten Saat, kız arkadaşına sarılarak basın mensuplarının yanından uzaklaştı.





