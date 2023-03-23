Mahsun Kırmızıgül, AFAD ve Kızılay'ı göreve çağırdı: 200 kişi burada yaşamaya çalışıyor

Deprem bölgesine giderek yardımlarda bulunan Mahsun Kırmızıgül, 200 kişinin 44 gündür muz serasında kaldığını belirterek, AFAD ve Kızılay'a çağrı yaptı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremlerin ardından afet bölgelerine giderek vatandaşlara moral vermeye çalışan Mahsun Kırmızıgül ise sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla dikkat çekti.

"200 KİŞİ 44 GÜNDÜR BURADA YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR"

Twitter hesabından yayınladığı videoyla afet bölgelerindeki çadır ihtiyacına dikkat çeken Mahsun Kırmızıgül, çağrı yaparak şu ifadeleri kullandı: "Antakya'nın Samandağ ilçesinde eskibir muz serasının içinde çoluk çocuk, hamile kadınlar ve yaşlı insanların da olduğu 200 kişi tam 44 gündür yaşamaya çalışıyorlar. Gittim gördüm ve inanın çok üzüldüm. Tuvaletleri, banyoları, çadırları yok… Kızılay ve AFAD lütfen göreve..."