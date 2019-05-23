Mahsun Kırmızıgül davayı kaybetti

Oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, kendisi için 'Eski Türkiye artığı' ve 'Terör örgütlerinin son dönemdeki gözdesi' ifadelerini kullanan Yeni Akit gazetesine açtığı davayı kaybetti. Mahkeme, Yeni Akit'in ifadelerini düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.

Sözcü gazetesinden Ümit Türk'ün haberine göre, mahkeme, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün, Yeni Akit gazetesine açtığı davayı, düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirerek reddetti.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Kırmızıgül, Yeni Akit gazetesinde 11 Ocak’ta kaleme alınan 'Kırmızıgül’ün bu ahlaksız filmine izin vermeyin' başlıklı haberinde kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Bugün yapılan karar duruşmasında Kırmızıgül’ün avukatı, "Müvekkilimin bu haberler karşısında ne şekilde yıprandığını dilekçemizde belirtmiştik. Davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz" dedi.

Davalı Yeni Akit gazetesi avukatı ise filmle ilgili RTÜK’ün de para cezası kestiğini belirterek, "Kendi filmini ifade özgürlüğü olarak savunan davacının, bu haberi de yorum olarak görmesi gerekir. Davanın reddedilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Tekrar söz alan Kırmızıgül’ün avukatı, RTÜK’ün verdiği kararın bu davayı bağlayamayacağını sözlerine ekledi. Kararını veren mahkeme, Yeni Akit’in haberindeki ifadeleri düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirdi. Kırmızıgül’ün tazminat istemli davasını reddetti.