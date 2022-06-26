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Mahsun Kırmızıgül: ''Maalesef sesimizi kıstılar''

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Bodrum’da sahne aldığı sırada polisten uyarı aldı. Kırmızıgül, gelen uyarı üzere seyircisinden özür dileyerek “Maalesef sesimizi kıstılar” dedi.

Bodrum Yalıkavak’ta sahne alan Mahsun Kırmızıgül, polisten gelen uyarı üzerine konserine orkestrasız devam etmek zorunda kaldı. Kırmızıgül, seyircisinden ücret alınmayacağını açıklayarak “”16 yıl sonra Bodrum’a çıkıyorum ama maalesef sesimizi kıstılar. Ben bu akşam canlı okuyacağım. Gelen herkes misafirimizdir” ifadelerini kullandı.

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