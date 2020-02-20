Mahsun Kırmızıgül'den borç iddiaları için ilk açıklama

Sabah Gazetesi, Mahsun Kırmızıgül’ün Prestij Müzik’te yönetim kurulu başkanlığı yaptığı dönem devlete olan borçlarını ödemediğini iddia etti.

Günaydın’da yer alan iddiada, Kırmızıgül’ün SGK’ya 3.5 milyon lira 'borç taktığı' öne sürüldü. Haberde ayrıca "Tüyü bitmemiş yetime bile borçlu görünen Mahsun’un, ‘hak-hukuk’ konulu filmler çekmesi garip değil mi?" ifadeleri yer aldı.

Ünlü sanatçı o iddialar için kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Kırmızıgül açıklamasında, “Ey Sabah, ben bana ait olmayan o borcu ödeyeli 5 yıl oldu. Ben ülkem için hak ve hukuk filmleri çekmeye devam edeceğim. Çünkü ben hakka ve hukuka inanıyorum. Ben Allah”a ve ahiret gününe de inanıyorum. Bu dünyada yapılan kötülüklerin er geç hesabının sorulacağına da inanıyorum” ifadelerini kullanıldı.