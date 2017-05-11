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  3. 11 Mayıs 2017 11:57

Makyajsız Ajda Pekkan'ı görenler telefona sarıldı

Süperstar Ajda Pekkan bu ayın sonunda piyasaya çıkaracağı albümünü tamamlar tamamlamaz soluğu Bodrum'da aldı. Ajda Pekkan Gümüşlük'te yemek yedi, hayranları ile sohbet etti.

Makyajsız Ajda Pekkan'ı görenler telefona sarıldı
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Tarkan ile 6 yıl aradan sonra düet yapan Ajda Pekkan, yeni şarkılarının yer aldığı albüm çalışmalarını tamamlamasının ardından menajeri ve müzisyenleri ile birlikte Bodrum’a geldi. Dün akşam saatlerinde Gümüşlük sahilindeki Mimoza Restoran’a gelen Ajda Pekkan, sade kıyafeti az makyajlı hali ile dikkat çekti.

 
Deniz ürünlerinden oluşan hafif bir akşam yemeği yiyen 71 yaşındaki Ajda Pekkan restoranda hayranları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi, özçekim yaptı.

 YUNAN ADALARI’NA GİDECEK

Ajda Pekkan’ın dinlenmek için bugün yat ile iki gün sürecek Yunan adaları turuna çıkacağı, ardından İstanbul’a döneceği öğrenildi.


Restoranda yaklaşık bir saat kalan Ajda Pekkan, daha sonra asistanı ile birlikte cipine binerek kardeşi Semiramis Pekkan’ın Bodrum şehir merkezindeki villasına gitti. Ajda Pekkan’ın bir hayranı ise birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sanatçı, 13 Mayıs’ta Tuzla Marina Arena’da Murat Boz ile birlikte konser verecek.

DHA

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