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Makyöz kovuldu, Bülent Ersoy Dünya Güzellerim'den ayrıldı

Makyöz kovuldu, Bülent Ersoy Dünya Güzellerim'den ayrıldı
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Show TV ekranlarında yayınlanan, Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde programı Bülent Ersoy'un makyörü hakkındaki "eşcinsel ilişki" iddiasıyla sarsıldı. Bülent Ersoy programı bıraktı, makyör Tolga Karataş'tan çok sert bir açıklama geldi.

Show TV ekranlarının yaz ayları için yayınladığı programı Dünya Güzellerim Tatilde programı sadece 13 günde karıştı.

İlk bölümü 4 Temmuz'da yayınlanan programda Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için rekabete giriyordu.

Ancak Bülent Ersoy ani bir kararla programdan ayrıldığını ilan etti.

Bülent Ersoy ayrıca yaşanan ikili diyaloglar ve yapımla ilgili şikayetlerinden dolayı 11. bölüm itibarıyla programdan ayrıldığını açıkladı.

Show TV ekranlarında yayınlanan, Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde programı Bülent Ersoy'un makyörü hakkındaki "eşcinsel ilişki" iddiasıyla sarsıldı. Bülent Ersoy programı bıraktı, makyör Tolga Karataş'tan çok sert bir açıklama geldi.

Ersoy Makyörü Tolgahan Karataş'ın bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içerisinde olduğunu söyleyen Ersoy, "Daha fazla bu avam ortamda kalamayacağımı söyleyip 11. bölümde kendi finalimi verdim ve programdan ayrıldım, şimdi de eve dönüyorum" diyerek duyurdu.

Ersoy yapmış olduğu açıklamayla makyörü Tolga Karataş'ı "bazı erkeklerle uygunsuz davranışları" sebebiyle işten çıkardığını açıklamıştı.

Makyör Tolgahan Karataş'tan iddialara yanıt 

Bu iddiaların ardından Tolgahan Karataş'tan bir açıklama geldi. Karataş, iftiraların arka planında yatan gerçeklerin bilinmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyerek, Bülent Ersoy'un yapımdan ayrılma isteği için kendisine iftira atma yolunu seçtiğini iddia etti.

"Hakaretlerle ve cinsel şiddet içeren bir üslupla, cinsel yönelimimi hedef alarak konakladığım yerde farklı insanlarla birliktelik yaşadığım şeklinde ithamlar dile getirilmiştir" diyen Karataş, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve manevi tazminat davası açacağını dile getirdi.

İşte Karataş'ın açıklamaları:

Dünya Güzellerim'in makyörü Tolgahan Karataş'tan Bülent Ersoy'un "eşcinsellik" iddialarına yanıt

Etiketler bülent ersoy dünya güzellerim tatilde seray sever banu alkan safiye soyman makyör eşcinsel ilişki
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