Manifest ve Ezhel’den sürpriz düet: ''Başrol Sensin''

Son dönemin yükselen yıldızı Manifest, kuruluşunun 1. yılına özel çıkardığı "Başrol Sensin" şarkısını rap dünyasının zirvedeki ismi Ezhel ile yaptıkları düetle yeniledi. Sosyal medyada paylaşılan kısa mix versiyonuyla şimdiden hem Manifest hem de Ezhel hayranlarını heyecanlandırdı.

Müzik listelerine hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest grubu, birinci kuruluş yıl dönümünü dev bir iş birliğiyle kutluyor.

13 Şubat 2026'da yayınlanan ve büyük beğeni toplayan “Başrol Sensin” şarkısı, bu kez ünlü rapçi Ezhel’in dokunuşuyla yeniden hayat buluyor.

Sosyal Medya Bu Paylaşımla Çalkalanıyor

Grup, şarkının Ezhel ile hazırlanan yeni mix versiyonuna ait kısa bir kesiti sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ezhel’in kendine has tarzının şarkının enerjik yapısıyla buluştuğu o anlar, dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı. Dinleyiciler "Yılın düeti geliyor" yorumlarıyla heyecanını dile getirirken, parçanın tamamının yayınlanacağı tarih ise henüz sır gibi saklanıyor.

Manifest grubundan yapılan paylaşım merakı artırsa da, şarkının ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir tarih verilmedi.