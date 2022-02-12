Alara Kaya güzelliği, fiziği, yapmış olduğu çalışmalar ve verdiği demeçlerle gündemde kalmaya devam ediyor.

Manken Alara Kaya Hayranlarının Merakını Giderecek Açıklamalarda Bulundu

Ünlü manken hakkında magazin dünyasında haberler çıktıkça kim olduğundan nereli olduğuna, kaç yaşında olduğundan neleri sevdiğine kadar her konuda araştırmalar yapılıyor.

Öncelikle Alara Kaya 20 Haziran 1991 tarihinde Almanya’nın Köln şehrinde dünyaya gelmiştir. İkizler burcu olan Kaya, Fenerbahçe taraftarıdır. Küçük yaşlardan itibaren modellik yapmaya başlamıştır. 58 kilo, 1.71cm boyundaki güzel manken bugüne kadar pek çok yarışmaya katılmış, ödüller almıştır. 2017 yılında Miss Turkey yarışmasına katılan Kaya, finalistler arasına kalmayı başarmıştır. Başarıları, duruşu, güzelliği, azmi ve düşünceleriyle de gündemde olmayı sürdürmektedir.

Fit ve Sağlıklı Bir Vücudun Sırrı

Alara Kaya vermiş olduğu son demeçte kendisiyle, hayalleriyle, hedefleriyle alakalı pek çok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Boş zamanlarını nasıl değerlendirdiğine yönelik sorulara ünlü manken şu cevabı verdi:

“Boş zamanlarımda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda dinleniyorum. Bu nedenle fırsat buldukça bulunmaktan keyif aldığım yerleri ziyaret ederim. Boş zamanlarımda spaya gitmeyi, dinlenmeyi severim. Fotoğraf çekmek benim için tam bir tutkudur. Bu nedenle güzel kareler yakalayarak geleceğe hoş hatıralar bırakmaktan mutluluk duyarım. Ayrıca dans etmeye bayılırım. Çünkü dans benim için hem hareket hem de zihinsel deşarj imkanı verir.”

Kaya, sporun ve egzersizin hayatında çok önemli bir yeri olduğunu belirtiyor. “Spor fiziksel ve zihinsel sağlığımı iyileştiriyor.” diyerek hem boş vakitlerini aktivitelere ayırmak istediğini hem de aktivitelere düzenli olarak zaman ayırmayı tercih ettiğini belirtiyor. Egzersiz yapmanın ruhunu tatmin ettiğini, vücudunu formda tutmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Elbette Kaya’nın güzelliğinin tek sırrı spor değil. Ünlü model beslenmesine de bir o kadar dikkat ediyor ve bu konuda şunları söylüyor:

“Kahvaltıya büyük önem veririm. Özellikle hafta sonları güzel yerlere giderek organik kahvaltı yapmayı seçerim. Ardından da ata binmeye giderim. Size önerilen her zararlı yemeğe hayır diyerek, spor yaparak ve diyetinizden yağlı ve hamur işlerini çıkararak fit kalabilirsiniz. Fit ve orantılı bir vücut benim için en iyi vücut tipidir. Spor ve sağlıklı beslenme bunda kilit rol oynamaktadır.”

Modellik Hakkında Tavsiyeleri

Alara Kaya modellik ve mankenlik hakkında da düşüncelerini ifade ederek modelliğin hem erkeklere hem de kadınlara hitap ettiğini belirtiyor. Özellikle gençlerin bu alana çok büyük ilgisinin olduğunu ifade ediyor:

“Uzun yıllardır model olmak genç kadınların ve genç erkeklerin merakını uyandırıyor. İçinde yaşadığımız popüler kültür şov dünyasının yanıp sönen ışıkları gençlerin dikkatini, çekiyor. Modellik dünyanın en gösterişli alanlarından biridir. Doğru ajans ve doğru insanlarla çalışmak bence bu alandaki ilk adımdır. Benim gençlere tavsiyem başarının ilk ve en önemli adımı doğru kişilerle çalışmaları olacaktır.”