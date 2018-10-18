Manken sevgilisi terketmişti... Gerçeği anlattı

E-spor oyuncusu Douglas Martin, 'dünyanın en seksi hava durumu sunucusu' olarak gösterilen Yanet Garcia'dan oyunlara daha fazla zaman ayırmak için ayrıldığı iddiasıyla gündeme oturmuştu. Martin geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir videoyla olayların sanıldığı gibi olmadığını söyleyerek ayrılığın arkasındaki çarpıcı gerçeği açıkladı.

Profesyonel E-spor oyuncusu olan Douglas Martin, katıldığı turnuvaların dışında Youtube’da paylaştığı videolardan da ciddi bir gelir elde ediyor.

Martin oyunlardan ciddi gelir kazanıyor.

FaZe Censor adlı kanalı yöneten Martin, Temmuz ayında bambaşka bir olayla adını duyurdu. Martin’in, Meksikalı kız arkadaşı Yanet Garcia’dan oyunlara daha fazla zaman ayırmak için ayrıldığı iddiası sosyal medyanın gündemine düştü.

O günden bu yana kendisine sürekli alaycı mesajlar gönderildiğini söyleyen Martin, ayrılığın nedenini açıkladı. Modellik yapan ve televizyonda hava durumu sunucusu olan kız arkadaşıyla New York’a taşındıktan sonra ilişkilerinde sorunlar yaşamaya başladıklarını belirten Martin, Garcia’nın Youtube’daki videolardan kazandığı ücretlerden pay istediğini savundu.

Garcia’ya araba dahil birçok hediye aldığını ama genç kadının bunlarla yetinmediğini öne süren Martin, bu iddialarını Youtube’da paylaştığı videoda anlattı.

Ayrılık haberleriyle ünü hızla yayılan Garcia’nın bu iddialara ne cevap vereceği de sosyal medyada merak konusu oldu.