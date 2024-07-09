Manukyan'ın İstanbul'daki evi satılıyor

Genelev patroniçesi olarak bilinen Matild Manukyan'ın İstanbul Şişli’de hayatını kaybettiği Huzur Palas’taki dairesi satılıyor.

Eski vergi rekortmenlerinden olan ve genelev kraliçesi olarak tanınan Matild Manukyan'ın uzun yıllar yaşadığı ve Şubat 2001’de 89 yaşında hayatını kaybettiği Huzur Palas’taki dairesi satılıyor.

Genelevlerinden elde ettiği geliri gayrimenkule yatırarak olağanüstü boyutlarda bir servetin sahibi olan Matild Manukyan’ın dairesi dört oda, bir salondan oluşuyor.

Abide-i Hürriyet Caddesi’ne bakan net 170 metre karelik daire için istenen rakam ise 12 milyon 775 bin lira.

Dünya gazetesine konuşan dairenin satışına aracılık eden emlak firması çalışanın verdiği bilgiye göre; dairenin içi tamamen yenilendi.

Huzur Palas’ın üçüncü katında ise ‘Matild Manukyan Müzesi’ bulunuyordu. Buradaki karşılıklı iki dairenin de kısa süre önce bir inşaat şirketine satıldığı öğrenildi.

Manukyan’ın tek oğlu Kerope Çilingir, annesinin ölümü üzerine gazetecilere yaptığı açıklamada, Manukyan’ın ardında vasiyet bırakmadığını belirterek, “Ölmeden önce benden, oturduğu apartmana yapılacak müzeyi tamamlamamı istedi. Tek varisi benim” demişti.

MİRASI DAVALIK OLMUŞTU

Matild Manukyan’ın tek mirasçısı oğlu Kerope Çilingir’di. Ancak Muşlu Bekiran Aşireti’ne mensup 36 kişi, Manukyan’ın mirasçısı oldukları iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme bu davayı reddetmişti.

Manukyan’ın varisi Kerope Çilingir’e bir dava da kızı Dora Çilingir’den gelmişti. Dora Çilingir, Kerope Çilingir’in evlendiği ve kendisinden 40 yaş küçük üçüncü eşi Neslihan Kahraman’dan şikâyetçi olmuştu. Gerekçesi ise babasının sahte belge ve raporla Neslihan Kahraman ile evlendirildiği iddiasıydı. Mahkeme sürerken Kerope Çilingir Ağustos 2020'de 80 yaşında hayatını kaybetti.

Kerope Çilingir’in ölümünün ardından kısa bir süre sonra mahkemeden evliliğin iptali yönünde karar çıktı ve bunun üzerine Matild Manukyan’ın mirası torunları Dora ve İlda Çilingir’e geçti. Kerope Çilingir’in Linda ve Mayk adlı iki çocuğu ise kendisinden önce hayatını kaybetmişti.