MasterChef All Star'ın tanıtımında sürpriz isimler! İşte yarışmacılar

TV8 ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak olan MasterChef All Star yarışmasının fragmanı yayınlandı. Fragmanda MasterChef All Star'ın yarışmacı kadrosunun kimlerden oluşacağı görülürken, ünlü şefin fragmanda yer almaması "MasterChef'ten ayrıldı mı" sorularını da beraberinde getirdi.

MasterChef All Star yarışmacıları arasında kimlerin olacağı merak konusuydu. 2023 yılında All Star yarışmacılarını yer aldığı MasterChef'in yayınlanan son fragmanı heyecanı artırdı.



Fragmanda Uğur, Sergen, Hasan, Fatma Nur, Eray, Mustafa, Güzide, Eren, Dilara, Kıvanç, Cemre, Alican, Safa, Kerem, Suna, Araz, Rıfat, Tahsin, Ebru, Yağız, Batuhan Öner, Berkem, Batuhan Bayındır, Gülşah, Pelin, Eda, Bahri ve Duygu gibi isimler yer aldı.

Daha önce MasterChef’e görüntülü bağlanarak hastalığını dile getiren Hamza Mercimek’in kadroda yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Somer Şef, MasterChef Hamza'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz kendisi böbrek yetmezliği gibi zor bir hastalıkla uğraşıyor." ifadelerini kullanmıştı.

SOMER ŞEF AYRILDI MI?

Yayınlanan fragmanda Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alırken, eski sezonda jüri üyeleri arasında bulunan Somer Sivrioğlu'nun bulunmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde İrem Kanan, sevilen yarışma ile ilgili gelişmeleri 'MasterChef All Star son hazırlıklar' notuyla Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak duyurmuştu. Fotoğrafta Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer almıştı.